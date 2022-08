Pokémon : clôture des Championnats du Monde 2022 et nouvelles annonces !

Pour les fans de collection, et notamment les nostalgiques, réjouissez-vous, la norme "EX" est de retour ! L’"ex" signifie "extra" et nous ramène en 2003 lorsque la norme est apparue dans le TCG !

Cette norme influence certaines attaques, abilités, cartes dresseur et des cartes énergies lorsqu’elles rencontrent une carte de type "ex" sur le terrain de jeu. De plus, un Pokémon affublé de la norme ex sur sa carte dispose de plus de points de vie et d’attaques plus puissantes que la normale. A voir si la norme "ex" sera couplée avec la mécanique de téracristallisation en parallèle de la neuvième génération Pokémon !