Pokémon : après 20 ans de bons et loyaux services, Sacha du Bourg-Palette prend sa retraite

"La nouvelle série débutera dans plusieurs pays en 2023 et sortira après la saison actuelle", a indiqué la Pokémon Company, détenue en partie par le géant japonais du jeu vidéo Nintendo et qui gère les droits de la marque allant de la série télévisée au jeu de cartes à collectionner.

Après plus de vingt ans d’aventures, Sacha Ketchum et son fidèle Pikachu prennent leur retraite dans le dessin animé. Beaucoup de nostalgie se fait ressentir parmi les fans qui ont grandi avec celui qui voulait devenir le meilleur dresseur. Sacha Ketchum, c’était ce gamin de 10 ans, venant du Bourg-Palette, à qui le Professeur Chen avait offert un Pikachu assez têtu au début de l’aventure. A son périple se sont greffés Pierre et Ondine, formant un trio iconique !