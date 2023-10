Poivrons, pastèques et tomates : les Belges continuent à déguster les fruits et légumes d’été

Il fait encore très chaud pour un 1er octobre, le mois de septembre a d’ailleurs été le plus chaud jamais enregistré en Belgique, du coup, sur nos marchés, les courges et autres fruits et légumes d’automne flirtent avec les tomates et pastèques. L’occasion pour certains de profiter encore un peu de l’été : "Aujourd’hui, je vais faire de la ratatouille de légumes avec poivrons, courgettes et aubergines", explique cette Montoise présente sur le marché dominical, "d’habitude, c’est l’été que je fais ça, mais là, aujourd’hui, il fait bon. Je vais faire ça avec une côte de porc grillée. Ça fait encore un peu été."

Un constat partagé par Stéphanie, maraîchère :" Les gens veulent encore un peu de crudités à cette période. Il y a du soleil et ils font encore des barbecues. Mais la saison s’en va tout doucement. Donc tout ce qui est concombre, radis, tomates, ça commence à toucher à sa fin."

Du côté des fruits, les pommes et les poires de saison ont de la concurrence. Les clients rêvent d’agrumes, de fraises et même de pastèque. "Au niveau calorique, il y a un il n’y a pas grand-chose dedans, ça rafraîchit. Et puis il faut se faire plaisir", nous confie ce Montois.