Poissons artistes, rennes drogués, singes alcoolisés… Les animaux ont aussi des comportements proches des humains

Saviez-vous que certains poissons coralliens façonnent des œuvres d’art au fond de l’eau ? Que les rennes de Sibérie sont adeptes des psychotropes ? Ces dernières décennies ont révélé que de nombreux comportements que l’on pensait propres à l’être humain se retrouvent également au sein du règne animal. Avec son livre La Cigale et le zombie (Ed. Delachaux-Niestlé), François Verheggen, professeur de zoologie à l’Université de Liège démontre que l’homme n’est pas en dehors ou au-dessus de la nature. Interview dans Tendances Première.

On entend souvent l’expression 'ce qui est propre à l’homme', mais est-ce bien justifié ? "C’est une expression qui est très ancienne. On peut aller la rechercher dans l’Antiquité en Grèce où on essayait déjà de comprendre ce que l’espèce humaine avait de particulier. On l’a placée au-dessus de toutes les autres espèces animales 'avec sa capacité intellectuelle à réfléchir' disait Aristote […] Influencée par la culture et par les religions, cette question "En quoi sommes-nous différents ?" revient systématiquement […] Souvent, avec des réponses erronées" explique François Verheggen.

Pour lui, il faut plutôt réfléchir en termes d’écosystème : l’être humain est une espèce animale parmi le 1,5 million qui existe sur la planète. Pour étudier correctement les êtres vivants, il vaut mieux intégrer l’éthologie, soit l’étude du comportement animal : "On a cette différence que l’on prend beaucoup de place et que l’on impacte beaucoup toutes les autres et pas particulièrement de manière bénéfique. L’éthologie est une discipline récente parmi les sciences, mais elle est d’autant plus passionnante que les découvertes sont nombreuses et surprenantes. Pour éviter l’anthropocentrisme qui est le piège de l’éthologue, il faudra observer et se demander à quoi sert ce comportement chez l’animal ainsi qu’analyser son coût bénéfice".