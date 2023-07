Poissons à boire, oies décapitées, delphinarium... En Flandre, Ben Weyts (N-VA) se penche (non sans paradoxes) sur le bien-être animal

Et puis, il y a le folklore. Ces derniers jours, les journaux flamands ont évoqué toute une série de traditions en danger parce que le nouveau code interdit de tuer des animaux à des fins récréatives. Le Codex signerait donc la fin de manifestations assez… surprenantes. Parmi elles, tout d’abord la tradition de "boire un poisson". Chaque année à Grammont, le bourgmestre, les échevins et des druides gobent un petit poisson vivant. Celui-ci nage (de travers ?) dans un verre de vin. Une tradition séculaire signe de renouveau et qui a lieu lors de la fête du craquelin, et à nouveau donc menacée (elle a par le passé déjà été souvent pointée du doigt).