"Points de rupture" aux Halles de Schaerbeek : un formidable pavé dans la mare

Le 17 et 18 novembre, Françoise Bloch et sa compagnie Zoo Théâtre présentera sa pièce Points de rupture aux Halles de Schaerbeek.

Quelle folle raison empêche un jour un être de répondre aux attentes habituelles du monde ? Avec Points de rupture, Françoise Bloch et ses acteurs explorent ces moments où un individu rompt avec le système et/ou le groupe dans lequel il est inscrit et prend le large ! Burn-out, révolte, crise, désaccord, jusqu’où supporte-t-on quelque chose ? De quoi est fait cet "après" où tout est à construire, à inventer ? Une question ouvrant sur une autre, puis sur une autre, mi-labyrinthe mi-poupée russe, ce spectacle nous fait voyager entre fiction, matériaux documentaires, improvisations et vidéos.

" Un formidable pavé dans la mare. De ceux, bien visés, au calibre parfait, qui vous éclaboussent, pas juste le corps, mais aussi la conscience. Qui creusent là où ça craque, ça déborde, ça crie que ça suffit ! "

Catherine Makereel – Le Soir, 30/09/20

" Le théâtre de Françoise Bloch est formidable quand il affronte directement les impasses de notre société. "

Guy Duplat – La Libre, 1/10/20

" Comme le meilleur théâtre politique, celui-ci ne donne pas de réponses toutes faites, mais pose les bonnes questions et titille, avec humour et légèreté, l’intelligence du spectateur "

Dominique Mussche – RTBF Culture, 05/10/20

