"PointCutlure Liège" déménage dans la galerie Pont d'Avroy

C'est un lieu où on sait encore louer des CD ou des DVD, comme "au bon vieux temps". Le PointCulture Liège, l'ancienne "médiathèque" est en train de déménager. Installé depuis 9 ans à l'Ilot-Saint-Michel, il va prochainement emménager dans la galerie Pont d'Avroy, tout près du cinéma Palace.

A l'heure du "tout au streaming", du "tout au téléchargement", le PointCulture Liège a encore des adeptes. Ils sont bien moins nombreux qu'il y a quelques années évidemment, mais il y a encore des amateurs.

Plus de 350.000 CD, DVD et VHS

Le PointCulture Liège enregistre 20.000 locations par an pour les quelque 350.000 CD, DVD et même des VHS disponibles sur place ou dans les réserves. "Il y a toujours des aficionados qui trouvent quand même encore dans nos rayons des médias qui ne sont pas forcément disponibles sur le net, ou alors difficilement, ou qui sont de mauvaise qualité, puisque nos collections sont constituées depuis la fin des années 50 pour tout ce qui est musical, et depuis les années 80 pour tout ce qui est audiovisuel" explique Michaël Avenia, responsable-adjoint du PointCulture Liège.

"On travaille principalement sur des CD, des vinyles, des DVD et des Blu-ray" ajoute Michaël Avenia. "Evidemment, on a beaucoup plus de mal à attirer un public jeune. On a encore par exemple quelques enseignants qui trouvent dans nos collections des documentaires pour leurs cours qu'ils ne trouvent pas ailleurs".

Au fil du temps, PointCulture a dû se diversifier

Pour compenser la baisse de fréquentation et justifier le soutien financier de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le PointCulture, ASBL avec des missions de service public, a tout de même dû se diversifier. Il organise des expositions, stages et rencontres sur le thème de la culture, des activités qui attirent des milliers de visiteurs chaque année, notamment des jeunes qui ne savent sans doute même pas ce qu'est un CD ou une VHS.