Pointbarre : Winter is coming… et celui-ci est légèrement plus effrayant que ses prédécesseurs !

Winter is coming et celui-ci est légèrement plus effrayant que ses prédécesseurs au regard de nos factures d’énergie. Douche froide ! Au propre comme au figuré ! Douche froide devant la facture d’électricité, douche froide devant le mitigeur.

Une pandémie, une guerre, et les conditions climatiques que l’on connaît. La série noire et le cocktail explosif.

En 1972, Pacific Gaz and Electric, un groupe américain qui tire son nom d’une compagnie californienne sort "Are You Ready" ?

Un titre tout trouvé ! Etes-vous prêt… pour cet hiver ?

Derrière cette crise, certains voient aussi une opportunité pour l’humanité de changer son fonctionnement.

Un accélérateur vers une transition énergétique.

La crise ukrainienne nous donne à revoir le mur dont on sait qu’on s’approche déjà depuis des décennies. Nous sommes face au mur. Mais sommes-nous prêts ?

Le chanteur commence le titre avec ces quelques paroles :

" Il y a des rumeurs de guerre, les hommes meurent et des femmes pleurent. Peut-être vous demandez-vous pourquoi, mais attendez, ne vous inquiétez pas, un nouveau jour… va arriver…"

Winter is coming… Are you ready ?

