Pointbarre : ultra-moderne solitude

Les fêtes doucement se préparent.

Noël peut aussi être un moment douloureux pour les gens seul. La solitude en période de fêtes de fin d’année reste parfois taboue en dépit de son effarante réalité.

Saviez-vous qu’il est possible de louer des acteurs pour combler un tas de choses ? La solitude notamment.

Au Japon la pratique est de moins en moins marginale, les Japonais sont prêts à débourser jusqu’à 250 euros pour passer une journée en compagnie d’un "ami". Pour se balader, faire une virée shopping, visiter un musée. Rien de sexuel. C’est très réglementé. C’est un service basé sur la compagnie ou l’apparence.

Au Japon les codes sociaux ne sont pas simples, il ne faut jamais se plaindre, ne pas demander d’aide, ne pas déranger l’autre et il faut être comme les autres pour supporter le 'seken no me', le regard des autres. Une réelle obsession du conformisme.

Ces services répondent à des sentiments universellement partagés : "Se sentir seuls même au milieu de la foule"

C’est l’ultra moderne solitude.

Alain Souchon sort cet album, la plage titulaire est sublime. Souchon met en évidence le paradoxe de nos sociétés : une immense solitude dans la foule, un immense désarroi au milieu de tant de richesses.

Un texte écrit en 1988 résonnant d’autant plus fort aujourd’hui.

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.