Pointbarre : Saint Valentin, l’amour, une brebis, Dolly Parton et Jolene…

Vous savez le 14 février, il s’est passé plein de choses. Certes l’amour, l’être humain et son besoin d’amour inconditionnel. Cet être éminemment social, doté d’un cerveau (en principe), au grand besoin de l’amour de l’autre pour se développer correctement. L’amour d’un Dieu, de ses amis, de son complice, de ses collègues et même d’Instagram. Mais le 14 février il s’est passé d’autres choses que la décapitation de Saint Valentin.

Dolly la première brebis clonée de l’histoire est décédée le 14 février 2003, il y a 20 ans. Elle aussi a droit son quart d’heure de gloire. Les scientifiques de l’Institut Roslin en Écosse ont décidé de nommer la première brebis clonée de l’histoire Dolly, en référence à Dolly Parton. Le rapport ? Les glandes mammaires. La cellule qui a permis de créer la brebis Dolly en 1996 a été obtenue à partir de cellules provenant de glandes mammaires. La chanteuse a toujours été réputée pour sa plastique hors-norme, son amour de la chirurgie esthétique et sa poitrine généreuse. Ceci explique cela.

Mais Dolly Parton a aussi écrit de grandes chansons d’amour. ''Jolene'' est devenue l’un des plus grands succès de la carrière de Parton et raconte l’histoire d’une femme qui supplie une autre femme nommée Jolene de ne pas lui piquer son mec. Une chanson puissante sur l’amour et la jalousie. ''Jolene'' comme un symbole de la menace qui peut porter atteinte à une relation. Parlez-en demain soir au resto avec votre moitié les yeux dans les yeux, ou pas…

