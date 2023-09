Pointbarre : "Runaway train" de Soul Asylum sort en 93 avec un thème toujours d'actualité

Lina une jeune française de 15 ans n’a plus donné signe de vie depuis samedi dernier. Ce jour-là, elle s’apprêtait à retrouver son petit ami à Strasbourg.

Elle est partie prendre son train mais n’est jamais arrivée à destination. Depuis silence radio.

En 1993. Soul Asylum sort "Runaway Train".

La chanson parle de la dépression du chanteur. Et de l’envie de fuir.

Le clip va changer la donne et porter le message beaucoup plus loin.Il commence avec une phrase choc : " Il y a plus d’un million de jeunes disparus dans les rues des États-Unis ".

Largement diffusé sur MTV, la vidéo était en réalité une campagne de sensibilisation pour les enfants disparus mais aussi une tentative de retrouver certains d’entre eux. Une sorte de Child Focus avant l’heure.

Quel bilan de cette initiative peut-on tirer près 30 ans plus tard?

Bilan plutôt positif car selon les estimations 21 jeunes ont été retrouvés après le lancement du clip.

Par contre le clip a aussi mené à de funèbres découvertes, avec toujours des affaires encore à ce jour non élucidées.

Lina est à ce jour elle aussi portée disparue. Force et courage à sa famille...

... et à toutes les jeunes filles aussi qui lorsqu’elles se promènent dans l’espace public, se rendent à l’école, rentre d’une soirée ou font simplement un jogging craignent pour leur intégrité, leur sécurité.