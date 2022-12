Pointbarre

Je ne sais pas si c’est parce que je vieillis enfin mûri, bonifie et que mon regard sur le monde change ou alors c’est parce que le monde change réellement que c’est de plus en plus difficile de faire une rétrospective de l’année écoulée.

Gardons espoir ! Et laissons d’autres parler… en musique c’est encore mieux.

Imagine qu’il n’y ait pas de pays, Ce n’est pas dur à faire, Rien à tuer ou personne pour qui mourir, Pas de religion non plus, Imagine tous les gens, Vivant leur vie en paix…

Manifeste politique aux accents anarchistes pour certains, complainte sympathiquement utopiste pour d’autres, "Imagine" de Lennon est en tout cas devenue un hymne. L’hymne de la paix.

Ici la mélodie est douce.

Et si c’était cela, la clé ? Dans les rapports humains déjà. Vous savez les petites choses, se dire bonjour, un sourire, faire un compliment, la politesse de base, la courtoisie au volant.

Tu peux dire que je suis un rêveur, Mais je ne suis pas le seul, J’espère qu’un jour tu nous rejoindras, Et que le monde vivra uni.

" Imagine " est la plage titulaire de l’album de John Lennon paru en 1971. Un demi-siècle plus tard le souhait de Lennon n’a pas encore été exaucé. Gardons espoir.

