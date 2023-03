Pointbarre : quand un fait divers atroce inspire le titre "I Don’t Like Mondays" des Boomtown Rats

Aimez-vous les lundis ? "Ça va comme un lundi"…

Mais ça ne peut pas être ça la vie, s’arracher du lit, se lever à contre cœur, se regarder dans la vitre embuée de la salle de bain et se dire allez plus que 5 jours à tirer… "Je vais comme un lundi".

Qu’est ce qui me fait lever, qu’est-ce qui me tient debout, qu’est ce qui donne envie ? Ai-je encore envie ?

Envie de faire quelque chose de cette vie de "comme un lundi" ? Bon il y a tout de même des jobs plus contraignant que d’autres aussi.

Une personne qui n’aimait absolument pas les lundis, c’est Brenda Ann Spencer, une lycéenne de 16 ans qui vivait en face d’une école primaire de Cleveland à San Diego, en Californie.

Le lundi 29 janvier79, elle ouvre le feu sur l'école avec le fusil que son papa lui avait offert à Noël. Elle tire 30 coups, tuant deux adultes, dont le directeur et le concierge de l’école, blessant également huit enfants qui jouaient dans la cour de récréation, et un policier.

Lorsqu’un journaliste lui demande pourquoi elle a fait ça, elle répond : "Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas les lundis. J’ai fait cela pour égayer ma journée. Personne n’aime les lundis".

Ce fait divers a inspiré à Bob Geldof son plus grand titre : "I Don't Like Mondays", un titre du groupe irlandais The Boomtown Rats sorti en 1979 sur l’album The fine art of surfacing.

Bon lundi quand même...