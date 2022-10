Pointbarre : quand le combat contre l’Apartheid de Nelson Mandela inspire les rockers

Le 17 octobre 1979 la Rock Star de l’Eglise, Mère Teresa, recevait son Prix Nobel de la paix. Bob Dylan, la rock star du folk était prix Nobel de littérature en 2016… Mais entre les deux Nelson Mandela recevait son Prix Nobel de la paix le 10 décembre 1993. Le personnage et le combat contre l’Apartheid de Nelson Mandela ont été la source d’inspiration de nombreux chanteurs et groupes de musique.

Beaucoup ont écrit sur Mandiba. Le groupe de ska The Specials, Johnny Clegg avec "Asimbonanga", Youssou N’Dour, et puis aussi Simple Minds et le fabuleux "Mandela Day".

Ce titre a d’ailleurs une histoire assez singulière…

Je vous situe le contexte. Le 11 juin 88 un concert-fleuve de 11 heures est organisé pour dénoncer l’Apartheid et le régime ségrégationniste sud-africain encore en vigueur. Nous sommes dans le stade mythique de Wembley à Londres, où vont se succéder des titres célébrant le combat de Nelson Mandela, alors prisonnier sur l’île de Robben au large du Cap.

Ce concert "Free Nelson Mandela" est organisé à l’initiative du leader de The Specials, Jerry Dammers avec une affiche de rêve : Dire Straits, Clapton, Sting, Stevie Wonder, Peter Gabriel… et Simple Minds !

Le groupe écossais s’avance sur scène et propose pour l’occasion une nouvelle chanson, un titre écrit pour l’occasion, un titre engagé contre le régime ségrégationniste sud-africain encore en vigueur.

Ce titre c’est "Mandela Day".

