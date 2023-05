Pointbarre : Quand Jack Johnson vous apaise pour prendre l’avion…

Vous craignez de prendre l’avion ? Nous sommes au moins deux !

Nous souffrons d’aviophobie ! Un sujet un peu bateau… mais qui concerne tout de même un tiers de la population.

Il existe plusieurs degrés d’aviophobie, de l’anxiété modérée à la panique totale. Moi je me situe plutôt dans la panique, l’alcool et les cachets aidant à ne pas tomber dans la panique totale. Mais prendre l’avion a ses avantages ; avoir le droit de se défoncer devant ses enfants.

Le docteur Spelman, une psychologue spécialiste de l’anxiété, s’est associé à Spotify pour créer une playlist apaisante pour voler sereinement.

La musique qui stimule à la fois l’hémisphère gauche, de la logique, et l’hémisphère droit, de l’émotion, impacte sur le système limbique.

Donc respirer au même tempo qu’une musique lente, estimée à 67 pulsations par minute, (Sepultura, on évite) a pour effet de ralentir le rythme cardiaque et la pression artérielle et donc de réduire l’anxiété.

Pour vous en citer quelques-uns… Piano Concerto de Mozart, Buffalo Soldier de Bob Marley- Scar Tissue des Red Hot Chili Peppers ou encore Better Together, de Jack Johnson.

Jack Johnson qui prendra probablement l’avion pour nous rejoindre à Werchter le 16 juin puisqu’il est à l’affiche du TW Classic !