Pointbarre : plutôt foot ou rock ?

Rock n’roll toujours ! Même si les deux ne sont pas incompatibles, je vous le concède. Démonstration :

John Lennon a donné son nom à l’aéroport de Liverpool. Il en va de même pour George Best à Belfast. Car Georges Best était bien LA Rockstar des footballeurs britannique dans les années 60-70.

Sa popularité, sa renommée mondiale éclatante, sa gueule d’ange et ses excès en tout genre lui vaudront le surnom de cinquième Beatles.

Ce qui est un peu absurde car on le sait, le vrai cinquième Beatles était leur producteur, George Martin. De plus George Best était membre de Manchester United, éternelle rivale de Liverpool. Il n’a d’ailleurs jamais rencontré les Beatles, leur préférant les Rolling Stones. Une vraie rock star à qui on aurait pu attribuer la devise : " Sexe, Alcool & football ".

A 27 ans, Best est alcoolique et perdu pour le football de haut niveau.

Malgré tout en 1995 il est élu sportif britannique du siècle. Georges Best meurt en 2005. Un message est déposé avec une gerbe de fleurs sur sa tombe : " Maradona good, Pelé Better, George Best ".

Les 300.000 personnes qui lui ont rendu hommage lors de ses obsèques, à Belfast, l’on fait au son de "The Long and Winding Road", des Beatles. Un Clin d’œil à son surnom et sa popularité encore intacte.

