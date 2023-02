Pointbarre

Le créateur espagnol Paco Rabanne a tiré sa révérence le 3 février. Il avait 88 ans.

Les robes futuristes du métallurgiste de la mode dans les années 60 sont devenues plus qu’emblématiques. Construites dans des matériaux atypiques, tels que le cuir, le métal, ou encore l’aluminium, elles ont habillé les femmes les plus libres de leurs temps : Bardot, Fonda, Birkin ou encore Françoise Hardy.

Quand on évoque Paco Rabanne, on pense donc à ces robes cloutées en métal et aussi à ses frasques ésotériques.

Il affirmait avoir eu plusieurs vies, avoir vu Dieu et reçu la visite d’extraterrestres.

Pourtant, le Basque a aussi œuvré sa vie entière à faire connaître des artistes. Fin des années 70 il ouvre un club à Paris où vont se passer de folles soirées. Le Black Sugar, où on y alterne funk et disco. Le titre “In the Stone” du groupe Earth Wind & Fire est celui qui revenait le plus souvent.