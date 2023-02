Pointbarre : "New’s years day" de U2, un titre tout sauf festif

Si vous savez ce qu’est un Tamagoshi, un Raider, qui est Annie Pujol, il est fort probable que votre premier compte en banque ait été ouvert à la BBL… et que vous ayez au moins 40 ans.

Il n’y a pas que les humains qui fêtent leur quarantaine, les albums de musique aussi.

Le 28 février 1983 l’album War de U2 sortait. 40 ans !

Si les Irlandais choisissent d’appeler leur troisième album War, le groupe fait particulièrement référence à la paix, notamment avec "New Year’s Day".

Malgré le " Nouveau jour de l’an ", ce titre est tout, sauf festif.

C’est une chanson contestataire en faveur du mouvement polonais Solidarność et de son leader, Lech Wałęsa, alors emprisonné, et à qui on interdisait toute visite de sa femme.

Donc la prochaine fois que vous entendrez "New Year’s Day" dans une soirée peu après les douze coups de minuit, vous connaîtrez la véritable histoire derrière la mélodie.

Le cap des 40 ans de War se passe plutôt très bien…

