Pointbarre

Bonne année à vous ! En guise de bonnes résolutions pourquoi ne pas s’intéresser un peu plus à nos compatriotes néerlandophones ?

La différence entre les Wallons et les Flamands est souvent mise au premier plan. Mais un Flamand de la Flandre-Occidentale est différent d’un Flamand de la Flandre-Orientale, tout comme il existe des différences entre un Liégeois et un Carolo. En fait les Liégeois sont assez semblables aux Anversois. Ils font tout le temps la fête et pensent que leur ville est la capitale de la Belgique.

Mais quand on pense au Cha-Cha, aux cuistax, au boulet sauce lapin, au Waterzooi, au Cuberdon, à la Chouffe et à la Westmaele. On sait de quoi on parle : Nous sommes tous belges !

Natalia, artiste néerlandophone, est omniprésente dans le paysage médiatique flamand ! Natalia Druyts sort dans les années 2000 un hit après l’autre. Et sa voix puissante attire l’attention d’une formation américaine : The Pointer Sisters.

Leur collaboration est un carton plein. Elles enregistrent un single " Sisters Are Doin' It for Themselves ". Ce titre est une reprise. Un hymne féministe qu’Annie Lennox compose avec Dave Stewart et interprété avec Aretha Franklin.

La reprise est numéro un dans les charts belges et permet à Natalia de se produire avec les Pointers Sisters le temps de dix concerts soldout au Sportpaleis en janvier 2006.

L’occasion de peut-être vous faire découvrir l’incroyable voix d’une artiste flamande et de rendre hommage à Anita Pointer décédée à l’âge de 74 ans ce 31 décembre 2022.

Une bonne dose d’énergie, de girl power et de belgitude du nord !

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.