Pointbarre : Marcia Baila des Rita Mitsouko, un titre explosif et festif qui parle pourtant d’une maladie encore très présente aujourd’hui

Le mois d’octobre, c’est en rose qu’il faut le voir !

Think Pink est le nom de la campagne nationale contre le cancer du sein en Belgique.

Ce cancer touche plus de 11.000 femmes par an chez nous, ce qui en fait la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Cela concerne donc une femme sur huit.

On connaît toutes et tous malheureusement une personne qui a ou qui sera touchée par un cancer du sein.

Catherine Ringer et Fred Chichin rendaient hommage à une amie de la chanteuse, danseuse argentine emportée par un cancer du sein à l’âge de 36 ans ; Marcia Baila !

Ce titre paru en 84 va ouvrir la porte du succès à Rita Mitsouko.

Marcia Bailla vous donne envie de faire la fête toute la nuit ! Un titre explosif, déjanté et pourtant, derrière la mélodie Catherine Ringer évoque la maladie. C’est je pense aussi l’une des rares chansons où l’on entend le mot " cancer " : "C’est la mort, tu t’es consumée Marcia. C’est le cancer que tu as pris sous ton bras ".

Un diagnostic précoce constitue le meilleur moyen d’agir contre le cancer du sein. Dépistez-vous ! Cela sauve des vies !

Toutes les informations relatives à cette grande action de sensibilisation se retrouvent sur think-pink.be