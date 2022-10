Pointbarre : les tensions actuelles en Iran et "Rock the Casbah" des Clash qui résonne…

On parle cette semaine du climat extrêmement tendu actuellement en Iran…

Des manifestations qui s’y déroulent depuis le décès suspect de Mahsa Amini. La colère gronde depuis l’annonce de la mort d’une jeune femme de 22 après son arrestation par la police des mœurs chargée de faire respecter un code vestimentaire strict pour les femmes.

Et c’est un soulèvement particulièrement puissant qui se joue depuis, en Iran. C’est aussi un soulèvement qui arrive dans un contexte d’années de crise économique, de pressions sociales et d’appauvrissement de plus en plus grand de la population.

Deux semaines après le début de ce soulèvement d’une radicalité inédite, le pouvoir y répond par la force et la répression. La censure et la coupure des moyens de communication empêchent d’en connaître l’étendue exacte à ce jour.

Et ce climat plus que difficile m’a fait penser à un titre, Rock the Casbah des Clash…

