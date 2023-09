Pointbarre : les ecorchés vifs du rock'n'roll : Alanis Morisette, "Thank You"

L’industrie musicale, à souvent privilégiés les termes " poètes maudits ", " artistes écorchés vifs " ou " stars tourmentées "... Cependant, les mots "dépression", "pensées suicidaires", "addictions" et "mal-être" sont très probablement plus appropriés.

Jimi Hendrix était bipolaire, Kurt Kobain souffrait de TDAH, trouble de l’hyperactivité, plus récemment Stromae n’a pas caché son burn out...

Alanis Morisette quant à elle s’est exprimée à propos du syndrome dont elle souffre et qui est certainement sa plus grande force, son hypersensibilité.

Un fait qu'elle assume à présent, notamment grâce à la lecture du livre The Highly Sensitive Person d'Elaine Aron :

"Lire ce livre a normalisé une part de moi dont j'ai été à la fois honteuse et fière tout ma vie", a-t-elle dit.

Une hyper sensibilité qui l’a conduit à essuyer pas mal de revers dont la boulimie, les troubles alimentaires en général.

En 1998 elle sort son album Supposed Former Infatuation Junkie, avec notamment "Thank U".

Alanis parle de remercier le destin pour les hauts et les bas de la vie, pour les moments de clarté et de confusion. La chanson évoque également le besoin de lâcher prise. Les paroles reflètent une profonde réflexion sur la croissance personnelle et la compréhension de soi, ce qui peut résonner avec les personnes hypersensibles qui ont tendance à s'engager profondément dans leur cheminement émotionnel.

Thank U, Alanis !