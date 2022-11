Pointbarre : le temps a tant changé depuis que les temps ont changé…

Le temps et rien d’autre.

Le tien, le mien celui qu’on veut nôtre. Prenons une minute, une minute c’est assez court, ou assez long si vous êtes devant votre micro-ondes à regarder l’assiette tourner avec la petite lumière à l’intérieur. Tout est relatif comme disait Einstein.

Une minute c’est un tiers de Beatles, un quart de Led Zep, un peu moins d’un vingtième de "Echoes" de Pink Floyd. Mais aussi leur ''Time'' et l’idée générale de ce texte paru en 1973 sur Dark Side of the Moon est que beaucoup de gens ne réalisent que trop tard que le temps file à toute vitesse. Les paroles décrivent une personne qui durant sa jeunesse passait son temps à s’ennuyer. Un jour il se réveille, dix ans ont passé, il a raté le coche et se met à courir derrière ce temps qui commence à manquer.

Le temps vous glisse entre les doigts explique Roger Waters, l’auteur de ce texte. Il aurait vécu sa vie, entre dix-huit et vingt-huit ans, différemment, s’il en avait eu conscience plus tôt de temps qui passe…

