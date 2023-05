Pointbarre : Le prénom. Denis. Blondie.

Le choix d’un prénom est essentiel. En tant que parents vous ne voulez pas vous planter dans l'éducation de vos enfants, normal. Le premier faux pas pourrait être le choix de ce fameux prénom. Marqueur social, le prénom façonne la personnalité. Célestine ou Brenda ? Les deux n’auront probablement pas le même destin. Le 15 mai on fête les Denise. Si les anciens prénoms sont très à la mode. Léopoldine, Olympe, Enguerrand et Tancrède on vous embrasse, Denise n’a toujours pas retrouvée sa cote. Et pourtant Denise, la coquine, elle en a inspiré… des gars.

Pour commencer Randy & The Rainbows début 60. Un groupe bien sirupeux de doo-wop américain. Frank Alamo reprend Denise en 63 mais change le prénom : ici c’est de Sylvie dont il s’agit. No comment…

Après Sylvie, Denise devient Denis.

Denis par Blondie sort en 78. Pourquoi avoir enlevé le E à Denise ?

Pleins de théories. La première… en hommage à Denis Collard, suite au passage de Debbie Harry dans les studios de Reyers en 1977. Mais peu plausible.

La seconde c’est une femme qui voue son amour à un mec. Plus simple.

La troisième, le français. Dans ce titre Debbie conclut avec un couplet en français. Elle aurait chanté en français pour justifier ce changement de nom et de sexe. Elle ne chante pas DeniS mais bien Denis. Denis comme en français. Il s’agirait aussi peut-être d’un message personnel adressé par Debbie à celui que l’on considère généralement comme le père du mouvement punk made in France, un certain Denis Quillard mieux connu sous le nom de Jacno.

Denise, dénis, Denis ou encore Sylvie ! Bonnes fêtes à toustes !