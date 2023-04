Pointbarre : le joli bordel des congés scolaires entre le Nord et le Sud !

Ce lundi marque la fin des vacances de printemps pour le nord du pays, tandis que les élèves et professeurs francophones ne le seront que dans deux semaines.

Notre joli petit royaume est plus que jamais divisé en deux…

Mais dans ce royaume nous avons tout de même de formidables artistes du nord au sud !

Milow par exemple, originaire d’Anvers, et de son vrai nom Jonathan Vandenbroeck.

Après l’explosion de sa carrière à l’international, il écrit un album en 2011 intitulé North and South. La chanson "The Kingdom" fait allusion à la division politique en Belgique entre les parties nord et sud du pays.

Milow explique que c’est la première chanson politique qu’il a écrite. Malgré les critiques qu’il adresse à notre royaume et au manque de courage des hommes politiques belges en général, il termine en disant que ce royaume est toujours "son royaume" qu’il est "dans son ADN".

ADN ou pas, une petite pensée tout de même pour la charge mentale des familles qui doivent gérer depuis septembre un joli bordel en deux langues car des partis politiques d’un même pays ne peuvent tomber d’accord…