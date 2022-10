Pointbarre : le cyclisme belge au top aujourd’hui, tout comme "Bicycle Race" de Queen à sa sortie !

Aujourd’hui, on s’attaque au cyclisme ! Cela fait quelques semaines que l’on en parle avec le cyclisme belge qui vit de grandes aventures pour le moment ! Philippe Gilbert a disputé la dernière course de sa carrière professionnelle sur les routes de Paris-Tours ce week-end, une épreuve qu’il a réussi à remporter à deux reprises au cours de sa carrière. Le cycliste belge Remco Evenepoel et sa compagne Oumi Rayane se sont dit oui vendredi dernier après 5 ans de vie commune. Remco Evenepoel, champion du monde de cyclisme à 22 ans avec un palmarès et un parcours fascinant…

Et LE titre classic rock qui illustre le mieux le cyclisme, c’est sans nul doute "Bicycle Race" de Queen ! "Bicycle Race" (avec "Fat Bottomed Girl" en face B ") était le premier single du septième album de Queen intitulé Jazz. Inspiré du Tour de France qui passait par Montreux en 1978, là où le groupe de Freddie Mercury enregistrait cet album. Mais "Bicycle Race" est en fait une chanson qui parle très peu de cyclisme…

Dominique Dricot nous dévoilait d’ailleurs toutes les anecdotes autour de ce hit dans sa séquence Review à revoir ci-dessous.

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.