Pointbarre : la polio, une maladie toujours d’actualité et aussi dans le monde du rock

Nous sommes le 24 octobre et aujourd’hui c’est la journée mondiale contre la polio.

Si ces trente dernières années, l’incidence de la poliomyélite a été réduite de 99%, le travail d’éradication de la maladie n’est pas encore terminé. Elle reste encore endémique dans trois pays, le Pakistan, l’Afghanistan et le Nigeria. Un fléau qui paralyse encore des milliers d’enfants chaque année et qui cause de nombreux décès.

Et c’est hallucinant le nombre d’artistes que nous écoutons tous les jours sur Classic 21 qui ont été atteints par cette maladie dans leur enfance. Neil Young, Joni Mitchel, Judy Collins, Steve Harley de Cockney Rebel, Donovan et Ian Dury, qui nous a quittés en 2000.

A 7 ans il contracte la polio dans une piscine mal nettoyée. Il échappe à une mort promise et se reconstruit tant bien que mal mais reste handicapé à vie : bras gauche atrophié, déplacement compliqué et un corps en permanence torturé.

Ian Dury va utiliser son handicap pour forger son personnage scénique. En concert, sa gestuelle est troublante, toute en contorsions, mimiques et gimmicks… En 76, il forme les Blockheads, un groupe punk avant le punk.

Avec eux, Ian Dury devient une star en Grande Bretagne. L’âme punk, le chanteur tourne son regard sans ciller sur les difficultés et les inconvénients d’être un infirme.

Et Ian Dury a aussi écrit l’hymne de toute une génération, "Sex and drugs and rock roll", paru en 77. Un titre qui décrit le mode de vie des rockeurs des années 70, il fait référence à une maxime plus ancienne " Wine, Women and Song ". Vous remarquerez que les intitulés ont changé mais les vices sont les mêmes !

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.