Pointbarre : la mode et ses conséquences tragiques… "J’y pense et puis j’oublie !"

Le 24 avril est la "journée mondiale de la mode responsable", une idée lancée juste après l’effondrement de l’usine textile du Rana Plaza, au Bangladesh. Un accident tragique qui provoquait, le 24 avril 2013, la mort de 1.135 travailleurs.

Dix ans plus tard, peu, de changements dans l’industrie de la mode.

Oseriez-vous retourner vos vêtements pour voir la provenance de votre pull par exemple ? Made in China, Pakistan, Bangladesh ? Et vous ?… Aussi ? … Mondialisation oblige.

La mode est l’une des industries les plus polluantes au monde s’offrant quotidiennement un pillage en règle des ressources naturelles. Chaque jour en France la population jette 22 kilos de vêtements par seconde !! Par seconde !! L’idée ici n’est pas de juger mais bien de conscientiser.

J’y pense et puis j’oublie c’est la vie c’est la vie !

"Et moi, et moi, et moi" ! Le premier succès de Dutronc.

La chanson colle parfaitement à nos habitudes et pourtant, elle a été écrite en 1966 par Jacques Lanzmann, journaliste. Dutronc qui signe la musique, oppose brillamment la misère humaine de certains au profit du confort matériel d’autres.

Un titre nous renvoyant directement à notre propre responsabilité, et à notre désintérêt pour un problème qui ne nous touche que de loin. Mais que voulez-vous, j’y pense et puis j’oublie c’est la vie, c’est la vie….