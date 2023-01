Pointbarre

Ça a été votre week-end ? Vous êtes sorti ? Vous avez bougé, dansé peut-être ? Danser c’est dangereux, joyeux, sexuel, sacré, perturbateur. Cela casse les règles. C’est gratuit. Aucune institution ne peut le contrôler. Cela vient du corps. C’est transcendant… Danser, oui, mais plus au Fuse.

Le Fuse, avec 29 années à son actif, est le Danceclub le plus ancien de Belgique et l’une des principales institutions du monde de la nuit en Europe. Il a fermé ses portes suites à des plaintes à cause des décibels trop élevés mais peut-être pas pour toujours !

Un titre fait probablement partie de la liste des Top 10 de toutes les soirées jeunes et vieux confondues. "Sweet Dreams" de Eurythmix.

40 ans pour ce single sorti le 21 janvier 1983. Eurythmics : Un nom tout trouvé qui fait référence à l’eurythmie, l’harmonie des éléments d’une œuvre musicale. En plus pour Annie Lennox et Dave Stewart c’est le titre de la dernière chance, celui qui leur a permis de devenir les stars qu’on connaît. Avant d’écrire "Sweet Dreams (Are Made of This)", le duo pensait sa carrière finie.

La chanson sort et devient progressivement un énorme succès.

Un titre fait pour vivre sur la longueur. 40 ans après, les dancefloors le réclame encore et encore. Fuse fermé ou pas !

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.