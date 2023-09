Pointbarre : l’EVRAS un sujet brûlant

Evras : Animation relative à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Depuis cette rentrée scolaire, tous les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire recevront au minimum une animation appelée EVRAS. Avec un S qui ne passe pas.

Un sujet brûlant qui a conduit à une série d’incendies criminels dans les écoles primaires de Charleroi.

Si certains parents s’insurgent car c’est à eux et non à l’école d’éduquer leurs enfants en la matière, c’est surtout le sujet du "genre" qui passe mal.

La question du genre n’est pas neuve

Prenez le courant du Glam Rock, il était plutôt novateur en la matière. David Bowie mais aussi Marc Bolan se jouaient déjà des codes du genre à l’époque.

"Children of the Revolution" un titre écrit par Marc Bolan avec son groupe, T. Rex, en 72, ne traite pas explicitement des questions de genre, mais il incarne l’esprit de rébellion et de non-conformité.

Un appel lancé aux individus, en particulier aux jeunes, pour qu’ils acceptent leur singularité, remettent en question les normes sociétales et restent fidèles à eux-mêmes face au conformisme.

Une révolution vers la tolérance et l’acceptation.