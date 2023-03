Pointbarre : l’amitié avec un grand A dans "My Friends" des Red Hot Chili Peppers

Et si l’amour avec un grand A était le A de Amitié ?

Aristote définit l’amitié comme ceci : " Une âme en deux corps. "

Partager un paquet de chips poivre et sel avec un ami devant la télé et trouver que c’est la soirée de l’année, vomir son gin tonic avec la main de votre meilleur pote qui retient vos cheveux en arrière, faire une chenille en plein milieu d’une soirée sans se soucier du ridicule de la situation, souvent nos plus belles conneries deviennent nos plus jolis souvenirs.

Rire, pleurer, se respecter, s’aimer fort, puis un peu moins, mettre des points-virgules à l’histoire mais jamais de point final.

Il y a les amis, il y a la famille et puis il y a les amis qui deviennent la famille.

"My friends" des Red hot Chili Peppers est un titre paru sur l’album One hot minute en 95.

C’est le premier et le seul album des Red Hot à avoir été enregistré en compagnie du guitariste Dave Navarro.

Il remplace John Frusciante, parti alors se refaire une santé. Certaines théories avancent d’ailleurs le fait que la chanson est en lien direct avec le départ de John. Je cite Anthony Kiedis le chanteur :

" Quand John Frusciante est parti, j’ai réalisé qu’il était plus difficile d’écrire des chansons et de se sentir spirituellement lié à l’art et à la musique en tant que groupe. Quand il est revenu, je l’ai senti à nouveau instantanément. "

Encore une preuve de connexion qu’offre l’amitié !

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.