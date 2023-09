Pointbarre : Keith Moon, batteur des Who, 45 ans déjà

Nous sommes le 7 septembre. 7 comme les sept péchés capitaux, Les 7 métaux, les 7 chakras, les 7 couleurs de l’arc en ciel…Et le 7ème ciel.

Le 7 septembre est aussi le jour du décès d’un des plus grands batteurs de tous les temps. Keith Moon le batteur des Who qui s’est donc éteint le 7 septembre 1978. Il y a donc tout juste 45 ans aujourd’hui.

Keith Moon meurt après avoir absorbé 32 tablettes d’Heminevrin un médicament contre son alcoolémie. Il s’éteint dans le même appartement, dans la même pièce que Mama Cass 4 ans plus tôt.

Célèbre pour ses frasques (il casse ses instruments pendant les concerts, saccage ses chambres d’hôtel, prend de la drogue et s’effondre en plein concert) Keith est rock star comme on en fait plus !

Ce qui lui vaudra le surnom de Moon the Loonn qui signifie Moon le dingue...

Keith est surtout un batteur hors pair ayant un jeu très complexe. Il se sert de la batterie comme s’il était perpétuellement en solo.

Pour illustrer son talent, réécoutez " Won’t get folled again "… Sur ce titre paru en 71 sur l’Album Who’s Next, le jeu de Keith y est étonnant. Un jeu très expressif, à tel point que le personnage " Animal ", le batteur du Muppet Show, aurait été inspiré de lui.