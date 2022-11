Pointbarre : hommage à Mélanie Delhaye, "The Show Must Go On"

Il y a des jours bien tristes… Et des jours meilleurs…

Je ne sais pas si j’ai les épaules pour vous parler de la disparition de Mélanie mais en tous les cas je lui dois bien ça. Pour elle, pour vous, pour moi, pour nous.

Elle nous avait demandés à Marie Amélie Mastin et moi dans ses derniers moments d’être drôles si on faisait un discours ou un mot à son sujet. " Drôle hein, pas larmoyant !" Ça, c’était Mélanie.

Mélanie Delhaye notre collègue et amie s'en est allée rejoindre le ciel, les étoiles et très probablement Eric Laforge, peut-être même Janis Joplin qu’elle aimait tant.

Notre famille Classic 21 est endeuillée une fois encore, vous aussi les auditeurs " de l’autre côté de la radio " comme elle disait si souvent.

Mélanie c’était aussi une plume, preuve en est avec ses derniers écrits !

Je la cite : "On ne sait pas ce que la vie nous réserve, pour combien de temps on est là. Il est important d’être heureux au quotidien, profiter de chaque instant, pas toujours remettre à plus tard ce que l’on souhaite, il n’y aura peut-être pas de plus tard. Soyez heureux dès aujourd’hui."

Un mantra à appliquer pour sa mémoire. The show must go on.