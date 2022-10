Pointbarre : hommage à Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis qui nous a quittés vendredi dernier. Le dernier pionnier du Rock’n Roll est mort.

Et quelle vie ! Quel destin aussi. Si le Rock vous fait penser à " Rebelle attitude ", Jerry en était l’incarnation parfaite.

A ses débuts, le rock fut accusé de tous les maux, d’être après le blues la musique du diable, de propager la débauche et la violence. Si vous pensez qu’Elvis, Gene Vincent ou Johny Cash étaient des bad boys, au regard de la personnalité de Jerry Lee Lewis c’étaient des enfants de chœurs.

Jerry a ouvert la voie à une grande tradition de sauvagerie sur scène. Pour preuve sa façon unique et sublime de jouer du piano ! Peu d’artistes peuvent se targuer de le suivre derrière un piano. Il jouait à la vitesse éclair, dépassant presque le mur du son. Il fera d’ailleurs partie des premiers musiciens intronisés au "Rock and Roll Hall of Fame", à sa création en 86.

Et quand on pense à Jerry Lee Lewis on pense évidemment "Great balls of fire" !

A sa sortie la chanson est interdite par plusieurs stations de radio car jugée sexuellement trop explicite mais on connaît la suite, rien n’arrêtera le feu de ce titre !

