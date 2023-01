Pointbarre

Le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, âgé de 42 ans, a été arrêté en février 2022 en Iran. Il a été condamné, notamment pour espionnage, à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Aujourd’hui, cela fait 341 jours qu’Olivier est à l’isolement en Iran alors qu’on considère que 15 jours de ce traitement équivalent à de la torture. Ses jours sont réellement en danger.

Le soutien à Olivier est plus que jamais nécessaire. Une pétition ayant déjà recueilli 200.000 signatures est d’ailleurs en ligne sur amnesty.be.

Selon ses proches, Olivier aime en particulier "Mala vida", un titre de la Mano Negra, le groupe que Manu Cho avait fondé avant d’entamer une carrière solo.

"Mala vida" c’est un mélange de cuivres salsa, de fougue flamenco, de guitares rock et d’énergie punk. C’est l’histoire d’un couple qui se meurt. Signifiant "mal de vivre", on peut y voir une allégorie. Olivier aimait l’Iran, il y a travaillé et passé son temps à aider les autres. Aujourd’hui il est à bout.

On ne lâche rien ! Jamais. On ne lâche pas la pression sur les responsables politiques belges, afin que la libération d’Olivier Vandecasteele soit leur priorité absolue.

#FreeOlivierVandecasteele.

