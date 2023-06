Pointbarre : évidemment l’amour, toujours l’amour !

La p’tite dernière de la saison ! En guise de conclusion : L’amour.

L’être humain, cet être éminemment social, doté d’un cerveau (en principe), au grand besoin de l’amour de l’autre pour se développer. Indispensable à la vie. L’amour à tout prix ! L’amour de soi aussi.

Summer body acquis ou pas ! Aimons-nous, bordel !

Faites l’amour pas la guerre, faites l’amour pas les magasins, faites l’amour pas des gosses. Mais à tout prix faites l’amour. Parce qu’au fond…. All you need is love !

Il y a 56 ans tout juste se produisait un évènement planétaire.

Le 25 juin 1967 "All you need is love", le plus beau des messages universels écrit par John Lennon et délivré par les Beatles était chanté en direct devant 400 millions de téléspectateurs.

Ce titre était la contribution de la Grande-Bretagne à “Our World”, la première liaison télévisée mondiale en direct. Un programme diffusé par satellite dans 25 pays. Un titre commençant par la Marseillaise…

Quand on pense Amour on ne pense pas à "Aux armes citoyens, Formez vos bataillons Q’un sang impur Abreuve nos sillons ".

Alors deux théories : L’amour en opposition à la guerre mais aussi pour dépasser l’éternelle rivalité historique France-Angleterre.

Qu’il soit charnel, spirituel, pol (y), fraternel, artistique, romantique, tordu, passionné : The summer of love !