Pointbarre : être le Boss comme Springsteen !

Bruce Springsteen et son E-street Band ont littéralement brûlé les planches de la scène du TW Classic de Werchter. Un grand moment. Et cette semaine Raphael Scaini est lui aussi, le boss ! Les auditeurs belges francophones ont voté : le meilleur animateur radio de l’année c’est lui.

Reprendre l’émission d’Éric Laforge, un autre boss dans son genre, n’était pas chose aisée vu les circonstances. Mais il faut croire que quand un fan de Springsteen laisse sa place à un autre fan de Bruce la magie opère sur Classic 21.

D’où vient le surnom Boss ? Début 70. Bruce travaille déjà avec les E-street Band. A la fin de leurs concerts, c’est lui-même qui prend soin d’aller collecter l’argent, puis de le répartir à parts égales avec ses musiciens. Une initiative pour laquelle ces derniers l’affublent d’un surnom : ''The Boss'', le patron. Le chanteur déteste cela, eux s’en fichent.

''Glory Days'', écrit par Bruce Springsteen, cinquième single de son album ''Born in the USA'' sorti 84, un titre évoquant les souvenirs de jours de gloire de jeunesse et rappelle que parfois il faut laisser le passé même glorieux, qu’il est essentiel de profiter du présent. Ce que le chanteur n’a eu de cesse de répéter pendant son concert. Un rappel que le temps passe vite et que les jours de gloire de notre passé sont éphémères.

Les billets d’humeur de Delphine, la vision féminine du quotidien, la chronique qui vous apporte votre premier sourire du matin, le lundi à 08h45 dans Coffee on the Rocks sur Classic 21.