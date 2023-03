Pointbarre : Delphine annonce le Ladies Café sur Classic 21 !

Le 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes.

Une journée pour réfléchir, échanger, faire le point et se mobiliser pour l’égalité entre les femmes et les hommes. En matière d’industrie musicale des inégalités persistent.

" Inclusion in the Recording Studio ? " est un rapport annuel sur l’industrie de la musique sponsorisé par Spotify, qui fournit une analyse approfondie de l’inclusion dans le Billboard Hot 100. La conclusion est sans appel : même s’il existe des améliorations les femmes continuent d’être sous-représentées dans la musique.

Depuis plus de trois ans dans Ladies in rock le dimanche soir, je vous raconte l’histoire des femmes à travers la musique.

A sa manière, Bj Scott aussi, dans son émission Bj’s Sunday brunch vous propose chaque dimanche midi des talents féminins.

Nous avions donc très envie toutes les deux de dédier une soirée aux femmes artistes avec un tout premier Ladies café.

Et l’affiche est plutôt belle : Bj Scott, évidemment, Charlotte Maquet (Aucklane), la violoniste Catherine Graindorge, Charles, Typh Barrow et Marcella Di Troia de Black Mirrors. Ces 6 artistes viendront chanter et puis se livrer aussi entre les sets pour des interviews. On parlera musique, femmes, et société.

Cet évènement gratuit se déroulera le 23 mars et sera diffusé sur antenne le dimanche 26 dans Ladies in Rock. Réservez vite vos places ici.

