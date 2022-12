En 97 "I won’t be home from Christmas" sort. Une parodie du Classique de Bing Crosby ''I’ll Be Home For Christmas''. Ici le groupe raconte l’histoire d’un homme qui en a marre de Noël et qui attaque une troupe de chanteurs de Noël se produisant devant sa maison. L’homme se retrouve en prison et est violé par son compagnon de cellule, Bubba. Pardon. C’est tellement éloigné du parfait téléfilm de Noel. Mais c’est Blink-182.