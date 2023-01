Pointbarre : C’est le Blue Monday et il y a 40 ans il y avait New Order

Nous sommes le 16 janvier et c’est le Blue Monday, le jour censé être le plus déprimant de l’année. Une Fake news parmi d’autres. Un coup marketing made in Grande-Bretagne pour influencer les gens déprimés en hiver de partir en vacances. Si elle n’a aucune base scientifique, l’idée est tout de même entrée dans une sorte d’inconscient collectif. Car voyez-vous à force de répéter les mêmes choses et bien parfois on finit par y croire. Et entre la pluie, la froidure, les dettes post-fêtes de fin d’année, les bonnes résolutions déjà échouées et ce foutu le lundi qui représente pour certains le jour de la reprise du travail… le quidam pourrait avoir tendance à déprimer.

Ce "blue Monday" ne m’évoque personnellement rien d’autre qu’une excellente chanson de New Order sorti en 83. 40 ans cette année ! Un titre marquant une étape esthétique et technique importante dans le développement de la musique de danse électronique. New Order l’un des groupes électroniques les plus influents des années 80. New order se compose au départ, des membres restant du groupe Joy Divison dont le chanteur Ian Curtis vient de se suicider. Le thème abordé reste flou. Le groupe ne sait pas vraiment lui-même de quoi parle ce titre, puisqu’il a été écrit par un Bernard Sumner planant sous LSD.

En lieu et place du Blue Monday la dernière arnaque en date juste après le black friday pour nous abreuver encore plus d’achats inutiles, je vous souhaite une forme olympique, une envie de chanter, de danser nu sous la pluie et de vivre.

