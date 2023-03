Pointbarre : aujourd’hui, l’interdiction de la pilule abortive aux USA et il y a 40 ans, ZZ TOP qui faisait l’apologie du sexe au Texas

Alors que quinze États américains ont déjà restreint tous les types d’IVG sur leur territoire, l’interdiction de la pilule abortive est le nouveau combat des conservateurs. L’État du Wyoming est devenu le premier à l’interdire. Son utilisation est désormais passible de six mois de prison.

Une autre décision clé est prochainement attendue au Texas, qui pourrait étendre cette interdiction à l’ensemble des États-Unis.

Le Texas… JR, Dallas, le pétrole, le rodéo, le cuir, les vaches, les cow-boys, les flingues et… ZZ top !

Heureusement il y a aussi des bonnes choses au Texas : l’album Eliminator de ZZ top fêtera les 40 ans de sa sortie cette semaine.

Souvenez-vous du clip de "Gimme all your lovin" : il montrait un mécanicien travaillant, lorsque trois créatures débarquent dans The Eliminator, la voiture Ford B customisée Hot Rod, bolide aussi culte que son groupe. C’est elle qui se trouve sur la pochette de l’album.

Au niveau des paroles, la chanson est une variation sur un même thème : le sexe. Le sexe au Texas, c’est bien, mais attention. Le sexe peut engendrer des conséquences, comme des enfants. Des enfants désirés ou non qu’il vous faudra dorénavant aimer et choyer sans restriction !