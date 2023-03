Point final pour les BBC Singers

A la veille de son centième anniversaire, le chœur de chambre de la BBC, qui constitue le seul chœur professionnel à temps plein de Grande-Bretagne, apprend sa dissolution, prévue pour juillet 2023. Cette fermeture drastique correspond, selon la communication officielle, à une "nouvelle stratégie pour la musique classique". Cette mesure est bien entendu liée à des critères économiques, édulcorés par des arguments progressistes : la dissolution de ce chœur favoriserait les chœurs locaux, et rendrait donc la musique vocale accessible au plus grand nombre, et même dans des régions reculées.

A cela s’ajoute un élagage non négligeable des trois orchestres de l’institution radiophonique : 20% des postes du BBC Symphony à Londres, à Manchester, ainsi que du BBC Concert sont voués à être supprimés dans le même temps.

Cette décision, si elle est mise en œuvre, sera dévastatrice non seulement pour les membres actuels du chœur […], mais également pour les générations futures de chanteurs.

Voilà comment les chefs de chœurs des différents ensembles concernés réagissent à cette mesure dans une lettre remise à Tim Davis, le directeur général de la BBC. En effet, cette suppression appauvrit considérablement le paysage professionnel de la musique classique en Angleterre. Il n’y aura plus de chœur complètement professionnel au pays des double-deckers.

Les perspectives d’avenir sont donc peu encourageantes pour les chanteurs anglais, qui, paradoxalement, bénéficient de formations professionnalisantes très réputées, grâce à des institutions telles que le Royal College de Londres.

Et les chanteurs ne sont pas les seules victimes de cette nouvelle mesure. Les BBC Singers, sont réputés pour leurs nombreuses créations. Ils ont commandé des œuvres à Michael Tippett, Edmund Rubbra, Iannis Xenakis, Benjamin Britten, entre autres ! Alors pour quel ensemble les compositeurs anglais d’aujourd’hui vont-ils pouvoir composer ? Car "ses membres peuvent déchiffrer le plus complexe des répertoires contemporains et chanter littéralement n’importe quelle partition. Ils produisent un son qui a été perfectionné par 99 ans d’expérience en chant choral", explique Sofi Jeannin, la directrice musicale de la maîtrise de Radio France, qui dirige les BBC Singers depuis 2018.

Elle précise aussi que 50% du répertoire est consacré aux femmes compositrices. Entre inclusivité et répertoire actuel, l’ensemble est garant d’un soft power qui manquera sans un aucun doute à la culture britannique d’aujourd’hui et de demain.