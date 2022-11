Point de rupture aux Halles de Schaerbeek, gagnez deux places

Quelle folle raison empêche un jour un être de répondre aux attentes habituelles du monde?

Avec Points de rupture, Françoise Bloch et ses acteurs explorent ces moments où un individu rompt avec le système et/ou le groupe dans lequel il est inscrit et prend le large ! Burn-out, révolte, crise, désaccord, jusqu’où supporte-t-on quelque chose? De quoi est fait cet "après" où tout est à construire, à inventer ? Une question ouvrant sur une autre, puis sur une autre, mi- labyrinthe mi-poupée russe, ce spectacle nous fait voyager entre fiction, matériaux documentaires, improvisations et vidéos.

