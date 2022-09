Пункт збору та розподілу допомоги українцям у Бельгії | Point de collecte et de distribution à Etterbeek

De nombreux Ukrainiens fuyant la guerre n'ont emporté avec eux que les choses les plus nécessaires, et actuellement ils ont besoin de choses pour équiper leur hébergement récemment trouvé notamment, pour habiller les enfants ou pour eux-mêmes.

C'est pour cette raison qu'une initiative a été organisée en avril de cette année où chaque Ukrainien qui le souhaite peut postuler et ramasser les choses nécessaires pour lui-même.

L'initiative, qui s'appelle "Point de collecte et de distribution d'aide aux réfugiés ukrainiens en Belgique", a reçu gratuitement de la part de la commune d'Etterbeek un bâtiment d'hébergement à la Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek, afin que chacun puisse soutenir et apporter des vêtements, des meubles ou de l'électro-ménager au centre, ou bien pour demander de l'aide.

De plus, tous les jeudis, il est possible d'y prendre leur petit-déjeuner, et des fruits et des yaourts sont également distribués quand c'est possible.

Le centre est accessible :

Mardi 10:00-14:00

Jeudi 14:00-18:00

Samedi 10:00-13:00

Toute initiative a besoin d'aide et de soutien, donc toute personne qui le souhaite peut contacter ce point situé Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek.