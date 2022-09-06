Пункт збору та розподілу допомоги українцям у Бельгії | Point de collecte et de distribution à Etterbeek

Багато українців втікаючи від війни брали з собою лише найнеобхідніші речі, та наразі їм необхідні речі для дома, дітей, та навіть для себе.

Саме по цій причині в квітні цього року було організовано ініціативу де кожен бажаючий українець може звернутись, та підібрати для себе необхідні речі.

Ініціатива яка має назву “Пункт збору та розподілу допомоги українським біженцям у Бельгії”, отримала безкошковно будівлю для розміщення від комуни Etterbeek за адресою Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek, для того щоб кожен бажаючий міг підтримати та принести речі до центру, або звернутись за допомогою.

Також, кожного четверга люди можуть отримати обіди, фрукти, та по можливості, дитячі суміші.

Графік роботи:

Вівторок 10:00-14:00

Четверг 14:00-18:00

Субота 10:00-13:00

Кожна ініціатива потребує допомоги та підтримки, тому кожен охочий може звернутись з допомогою до даного пункту за адресою Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek.

