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Ukraine - Україна

Пункт збору та розподілу допомоги українцям у Бельгії | Point de collecte et de distribution à Etterbeek

il y a 57 minutesTemps de lecture1 min
Par Micha

Багато українців втікаючи від війни брали з собою лише найнеобхідніші речі, та наразі їм необхідні речі для дома, дітей, та навіть для себе.
Саме по цій причині в квітні цього року було організовано ініціативу де  кожен бажаючий українець може звернутись, та підібрати для себе необхідні речі.
Ініціатива яка має назву “Пункт збору та розподілу допомоги українським біженцям у Бельгії”, отримала безкошковно будівлю для розміщення від комуни Etterbeek за адресою Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek, для того щоб кожен бажаючий міг підтримати та принести речі до центру, або звернутись за допомогою.
Також, кожного четверга люди можуть отримати обіди, фрукти, та по можливості, дитячі суміші.
Графік роботи:
Вівторок 10:00-14:00
Четверг 14:00-18:00
Субота 10:00-13:00

Кожна ініціатива потребує допомоги та підтримки, тому кожен охочий може звернутись з допомогою до даного пункту за адресою Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek.
 

 

DR

Point de collecte et de distribution d'aide aux réfugiés ukrainiens à Etterbeek

De nombreux Ukrainiens fuyant la guerre n'ont emporté avec eux que les choses les plus nécessaires, et actuellement ils ont besoin de choses pour équiper leur hébergement récemment trouvé notamment, pour habiller les enfants ou pour eux-mêmes.

C'est pour cette raison qu'une initiative a été organisée en avril de cette année où chaque Ukrainien qui le souhaite peut postuler et ramasser les choses nécessaires pour lui-même.

L'initiative, qui s'appelle "Point de collecte et de distribution d'aide aux réfugiés ukrainiens en Belgique", a reçu gratuitement de la part de la commune d'Etterbeek un bâtiment d'hébergement à la Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek, afin que chacun puisse soutenir et apporter des vêtements, des meubles ou de l'électro-ménager au centre, ou bien pour demander de l'aide.

De plus, tous les jeudis, il est possible d'y prendre leur petit-déjeuner,  et des fruits et des yaourts sont également distribués quand c'est possible. 

Le centre est accessible : 

Mardi 10:00-14:00

Jeudi 14:00-18:00

Samedi 10:00-13:00

Toute initiative a besoin d'aide et de soutien, donc toute personne qui le souhaite peut contacter ce point situé Rue de Theux 49, 1040 Etterbeek.

 

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