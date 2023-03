Poids lourds : gare aux angles morts et au masque de visibilité

La leçon a tirer est assez simple : quand on traverse, le facteur visibilité est essentiel. Ici, la traversée s’est faite à l’aveugle, sans avoir pris en compte le trafic venant en sens inverse. Si vous ne pouvez pas avoir un contact visuel avec un conducteur, celui-ci ne vous a sans doute pas vu non plus. Un piéton tient également sa vie entre ses mains, et la base pour lui est d’être visible et prévisible pour les conducteurs. Ces derniers doivent aussi apprendre à regarder où il faut, comme il faut. Un conducteur doit tenir à l’œil les usagers faibles qui pourraient se retrouver sur sa trajectoire, particulièrement à l’approche d’un carrefour ou d’un passage pour piétons, qui sont des endroits bien entendu privilégiés pour la traversée. Mais attentions aussi aux bus à l’arrêt, qu’ils soient scolaires ou non. Ce sont aussi des endroits d’où surgissent souvent des enfants. Et bien entendu, prudence renforcée autour des zones d’écoles, des abords de plaines de jeux, des locaux scouts, etc.