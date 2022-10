Poids lourds en Wallonie : la taxe kilométrique sera indexée dès le 1er janvier

Viapass précise que le logiciel des OBU (On Board Units), les appareils qui enregistrent le nombre de kilomètres parcourus sur les routes à péage, des prestataires de services accrédités pour le prélèvement kilométrique en Belgique sera automatiquement mis à jour, avec les nouveaux tarifs.

Le montant facturé par kilomètre dépend de la région où se situent les routes à péage, de la MMA et de la norme d’émission Euro du véhicule. Plus la norme Euro est élevée et moins la MMA est importante, plus le tarif appliqué par kilomètre parcouru sera avantageux.

La taxe kilométrique a déjà été indexée en Flandre et à Bruxelles le 1er juillet.