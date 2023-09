Pogba suspendu pour dopage : qu'est-ce que la testostérone, l’hormone qui peut améliorer les performances sportives ?

Si cette hormone est naturellement sécrétée par le corps, elle peut aussi être administrée de façon "exogène".

Un dosage de la testostérone peut notamment être conseillé chez l’homme si un dysfonctionnement des glandes sexuelles est suspecté.

"Médicalement, on en prescrit généralement quand on en manque, donc le plus souvent aux hommes d’un certain âge ou à des hommes jeunes qui ont eu un cancer des testicules, qui sont diabétiques", souligne le Dr Faix. Beaucoup plus rarement, la testostérone sert de contraceptif ponctuel en association avec une autre hormone.