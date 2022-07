Pogba est à Turin, Di Maria a passé sa visite médicale

Le milieu international français Paul Pogba est arrivé vendredi en début de soirée à Turin, où il va retrouver la Juventus, le club italien qui l'a fait connaître.

L'ancien Mancunien va s'engager librement avec les Bianconeri.

Le joueur de 29 ans avait annoncé son retour vendredi via une vidéo postée sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit effectuer un voyage entre Miami et l'Italie. Vêtu d'un jogging noir et blanc, les couleurs de la Juve, il y déclare "Ci vediamo presto" ("à bientôt" en italien).

Le club a diffusé plus tard dans la journée deux autres vidéo, l'une de sa descente d'avion, l'autre où le joueur déclare qu'il est "de retour, très, très heureux et impatient de reporter de nouveau le maillot de la Juventus".

Champion du monde avec les Bleus en 2018, Pogba, libre après avoir passé six ans à Manchester United, devrait signer un contrat à hauteur de huit millions d'euros par saison, plus deux millions d'euros de bonus.

Attendu impatiemment par l'entraîneur Massimiliano Allegri, en quête de caractère dans son équipe, Pogba y trouve lui l'occasion de rebondir à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar.

ManU avait officialisé son départ le 1er juin, mettant un point final à six années mitigées dans le club où il était arrivé en superstar en 2016 au terme d'un transfert astronomique de quelque 105 millions d'euros ficelé par son agent Mino Raiola, décédé en avril.