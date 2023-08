Pogacar, van der Poel, Pedersen ou une surprise : qui sont les adversaires des Belges aux Mondiaux de cyclisme ?

C’est sans doute celui qui nourrit le plus d’ambitions à quelques jours du départ. Mathieu van der Poel avait fait des Mondiaux son principal objectif de la saison et le Néerlandais ne s’en est pas éloigné. S’il ne s’est pas particulièrement distingué sur les routes du Tour de France, le petit-fils de Raymond Poulidor y a accumulé les efforts. Se permettre le luxe d’utiliser la plus grande course de l’année comme route d’entraînement en dit long sur la motivation de VDP. Inséparables durant les emballages finaux, Philipsen et lui seront cette fois-ci rivaux.

Outre le coureur de chez Alpecin-Deceuninck, les Bataves pourront compter sur Olav Kooij en cas de sprint massif. Avec six victoires cette saison, le coureur de 21ans incarne l’avenir de la dernière ligne droite. Dans un autre style, le polyvalent Dylan Van Baarle pourrait profiter du marquage sur son leader pour jouer sa carte personnelle.