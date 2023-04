Pogacar une nouvelle fois vainqueur : "Je profite vraiment tant que je peux"

Tadej Pogacar a dompté le Mur de Huy et remporté la Flèche Wallonne pour la première fois de sa carrière. Une montée singulière que le Slovène a maîtrisée mais dans laquelle il a souffert comme il l’a expliqué après la course au micro de Chistophe Delstanches : "J’ai tout donné dans la montée. C’était super dur. C’est un final spectaculaire, qu’est-ce que je peux dire ?"

Pour mettre son leader dans les meilleures conditions possibles, la formation UAE a réalisé un gros travail à l’avant du peloton : "Je pense que ça me donne un boost quand l’équipe fait un travail aussi incroyable. Plusieurs fois aujourd’hui je me suis dit ‘waw, quels bons gars j’ai devant moi’. C’était important de conclure sinon le travail de l’équipe aurait été inutile. Cela me donne plus de motivation".

Le final a été nerveux, avec quelques chutes : "C’était très nerveux, déjà à 50km de l’arrivée. L’équipe a fait un très bon travail pour me garder à l’avant. Il y a un moment où j’ai failli tomber, c’était assez mouvementé mais on a bien travaillé".

Le double vainqueur du Tour de France avait l’étiquette de grand favori et a donc dû l’assumer tout au long de la course : "Evidemment on a dû contrôler dès le départ. Il y a juste eu Ineos qui nous a un peu aidés mais pas beaucoup. Tout reposait sur nous. On a voulu rendre la course compliquée sur la fin. Les gars étaient un peu fatigués d’avoir tiré pendant près de 200km mais on a rendu la course difficile, comme prévu".

Avec un taux de victoire lorsqu’il est au départ de plus de 80% cette saison, Pogacar écœure ses adversaires. Mais le Slovène, lui, n’en a pas marre de s’imposer : "Tu ne te lasses pas de couper la ligne premier. J’adore ça et je suis reconnaissant d’avoir ce moment et d’être en si bonne forme. Je profite vraiment tant que je peux".

Prochaine étape pour le Slovène, Liège-Bastogne-Liège dimanche où il retrouvera Remco Evenepoel : "C’est une course différente avec des montées plus longues. J’ai fait tout le printemps sur des montées plus courtes. Je suis en bonne forme mais je pense que Remco revient d’un stage en altitude et d’autres gars auront des jambes plus fraîches. Je pense que ce sera la course la plus compétitive de la saison".

En plateau, il a affirmé continuer à s'étonner de course en course : "Chaque année je me surprends. Cette année, c'est la plus belle saison de ma carrière. Je dis ça chaque année, c'est incroyable".